Borse europee positive aspettando Jackson Hole

(Teleborsa) -, mostrando un cauto ottimismo per il, che sarà aperto dal. Appuntamento clou della giornata e della settimana ha oscurato anche un'agenda macroeconomica piuttosto scarna.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Continua a scendere lo spread, che raggiunge quota, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,31%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,61%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,76%, bene Parigi, che vanta un vantaggio dello 0,60%., con il FTSE MIB, che avanza a 20.914 punti.di Milano si segnala ancora la Juventus (+2,46%).Bene le banche capitanate da Banco BPM (+1,50%).In luce Recordati (+1,34%) e Hera (+1,31%).Fra le azioni italiane ava segnalata Illimity Bank (+1,44%) dopo i commenti del Presidente Corrado Passera sul mercato NPL.