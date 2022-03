Borse europee in rosso dopo attacco a centrale nucleare Ucraina

(Teleborsa) - Le borse europee ampliano i ribassi dell'avvio sull'inasprirsi delle ostilità nel conflitto in Ucraina e dopo l'attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, ora nelle mani delle forze russe, condannato dai leader internazionali.

Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,102: nel pomeriggio sono in arrivo i dati sui disoccupati americani. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.944,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,17%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,56%.



Tra gli indici di Eurolandia pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 3,21%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%; in perdita Parigi, che scende del 3,19%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,89%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 25.128 punti, in forte calo del 3,87%. La borsa di Mosca è rimasta chiusa anche oggi per la quinta seduta consecutiva.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento Inwit, che riporta un +1,13% rispetto al precedente: TIM ha annunciato di aver ricevuto dal fondo Ardian una proposta vincolante per il 41% della holding Dafne3 che ha il 30% del gruppo quotato delle torri di telecomunicazione.



Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche: Unicredit -7,86%, BPER -7,75 punti percentuali.



Seduta negativa per Telecom Italia, che scende del 6,53%.



Profondo rosso per tutti i titoli del FTSE MidCap.



I più forti ribassi si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -10,26%.



In apnea Tod's, che arretra del 9,84%.



Tonfo di Autogrill, che mostra una caduta dell'8,08%.



Lettera su Fincantieri, che registra un importante calo del 7,70%.