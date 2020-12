(Teleborsa) - Chiudono all'insegna della cautela le poche borse europee rimaste aperte, oggi, vigilia di Natale. Parigi lima lo 0,18% mentre Londra sale appena dello 0,10%. Madrid termina gli scambi in rialzo dello 0,25%, mentre Amsterdam sale dello 0,55%. Seduta breve anche per i listini americani, i cui future si muovono in cauto rialzo.



I pochi investitori attivi nella sessione odierna attendono l'annuncio dell'accordo tra l'Unione Europea e Londra per disciplinare i rapporti commerciali dopo la Brexit.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 47,66 dollari per barile. © RIPRODUZIONE RISERVATA