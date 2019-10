Borse asiatiche negative. Bene Tokyo

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse asiatiche eccezion fatta per Tokyo che registra un buon rialzo dopo essere rimasta chiusa ieri per festività.



La borsa giapponese avanza dell'1,86% portandosi a 22.204 punti, mentre il Topix sale dell'1,52%.



Borse cinesi in ribasso con Shanghai che arretra dello 0,66% e Shenzhen dell'1,18%. Hong Kong lima lo 0,24%.



Poco mossa Seul -0,06% mentre Taiwan registra un +0,32%.



Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore perde lo 0,15%, Kuala Lumpur segna un -0,14%, mentre Bangkok consolida le basi precedenti +0,01% così come Jakarta -0,03%.