Borse asiatiche a due colori. Positiva Tokyo

(Teleborsa) - Seduta contrastata per le principali borse asiatiche, con la piazza giapponese in lieve rialzo sui dati positivi del PIL del 1° trimestre.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,40% a 21.335 punti, mentre il Topix ha registrato un rialzo dello 0,11%. Segno più per Seoul +0,12%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che flette lo 0,92% e Shenzhen l'1,32%. Taiwan consolida le basi precedenti +0,09%.



Contrastate le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Kuala Lumpur sale dello +0,39%, Jakarta dello +0,68% mentre indietreggiano Singapore -0,77%, Hong Kong -0,63% e Bangkok -0,41%.



Bene Sydney (+1,50%), brilla Mumbay (+2,44%). © RIPRODUZIONE RISERVATA