Borsa Italiana, Promotica debutta oggi su AIM Italia

(Teleborsa) - Promotica, agenzia operativa nel settore del loyalty marketing in Italia che si propone come partner per progettare, organizzare e gestire operazioni e campagne promozionali atte a fidelizzare la clientela, è la sedicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 134 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento Promotica – si legge in una nota di Borsa Italiana – ha raccolto 4,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 15% (16,77% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 28 milioni di euro. La società è stata assistita da Integrae Sim in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell'operazione.

"Diamo oggi il benvenuto a Promotica sul listino di Borsa Italiana dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita. Mai come in questo periodo – ha commentato Fabio Brigante, head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets, Borsa Italiana – la quotazione rappresenta un'importante opportunità per patrimonializzare l'azienda e finanziarne lo sviluppo. Riteniamo che grazie ai capitali raccolti, Promotica continuerà ad accrescere il proprio impegno nell'innovazione, consolidando la sua posizione di eccellenza nel mercato del loyalty".

"Lo sbarco in Borsa – ha affermato Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica – rappresenta l'inizio di un nuovo percorso di crescita, che vedrà la realizzazione del già avviato programma di espansione e consolidamento in Italia e all'estero. Vorrei ringraziare tutto il team di Promotica per il lavoro svolto, certo che il capitale umano sia la chiave per il successo di ogni progetto di sviluppo, e gli investitori che hanno creduto in noi, comprendendo l'unicità e la qualità della nostra proposta".

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

© RIPRODUZIONE RISERVATA