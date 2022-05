Borsa, High Quality Food bussa al mercato Growth Milan

(Teleborsa) - High Quality Food (HQF), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell'omonimo Gruppo, ha presentato in data odierna a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant della Società, sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, prevista nelle prime settimane di Giugno 2022.

La quotazione avverrà attraverso aumento di capitale riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri così come definiti ed individuati dall'art. 2 lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) n. 20217/1129 (Regolamento Prospetto) ad esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone, Sud Africa e Stati Uniti d'America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) e investitori retail e professionali, comunque in regime di

esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo ai sensi del Regolamento Prospetto.

L'offerta prevede l'emissione di nuove azioni HQF e di warrant denominati "Warrant HQF 2022-2025". I warrant saranno assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant ogni 1 azione ordinaria sottoscritta, a favore di tutti coloro che sottoscriveranno le azioni ordinarie nell'ambito dell'operazione.

L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di Euro 1,90 fino ad un massimo di Euro 2,10 per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione pre-money della Società compresa tra circa Euro 14 milioni e circa Euro 15,5 milioni.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova sfida che stiamo affrontando come una rilevante opportunità di crescita. In un settore che ha dimostrato di avere grandi spazi di sviluppo, la nostra è una realtà ben strutturata e consolidata in Italia ed all'estero caratterizzata da una crescita organica costante - dichiara Simone Cozzi, fondatore e Presidente di High Quality Food - . La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo aziendale, ci consentirà di rafforzare la nostra posizione sui mercati nei quali operiamo ed ampliare il nostro raggio di azione in tempi ancora più rapidi".

High Quality Food è un Gruppo italiano attivo dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca., italiani ed esteri. Il Gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury foodservice che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013, HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 4 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all'estero a Hong Kong, Londra e Singapore.

Nel processo di quotazione, High Quality Food è assistita da Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario) Banca Finnat (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider) Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Legal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Clarkson Hyde (Advisor per i dati extracontabili e due diligence previdenziale) e Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)