(Teleborsa) - "Servonoper lScelte anche controvento.. Questo il messaggio- slogan lanciato dal Presidente di Confindustria, Carlo, in occasione dell'Assemblea Annuale.Dal palco dell'assemblea pubblica dell'associazione il numero uno degli Industriali chiede che utilizzo delle risorse delesprima una "visione di fondo della crescita" e per questo serve "unhe "aderisca agli indirizzi Ue" e che veda la partecipazione di istituzioni, politica, tutti i maggiori soggetti economici e sociali del Paese; un patto "Quel che al, secondo Bonomi, "ècapace di unire ciò che il nostro Paese sa fare con l'impatto della modernità, l'evoluzione formidabile delle tecnologie, gli effetti che tutto ciò puòp rodurre in una società italiana che, in 25 anni, ha perso reddito e aumentato il tasso di diseguaglianza". Per questo, l'appello a Presidente del Consiglio Conte e Governo affinchè siano stabilite "che ci vengono dall'Europa" perchè "neanchedandone una goccia a tutti" possono risolvere i mali italiani.Poi lrivolto direttamente al Premiersull'utilizzo del: "Se si fallisce nel compito che abbiamo di fronte, nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa,avverte Bonomi sottolineando che "il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti. Per anni a venire. Semplicemente non ce lo possiamo permettere.Secondo il leader di Confindustria "non devono aggiungere ulteriore incertezza e sfiducia nel Paese". Del resto "nessun provvedimento di politica economica, nessuna misura istituzionale, nessun capitolo di spesa, generano effetti positivi, rilevanti e durevoli senza che la strategia in cui si inscrivono venga compresa e validata dagli operatori economici. Il futuro si può subire, attraversare o invece progettare. E occorre farlo da parte della politica e delle istituzioni coinvolgendo ogni grande soggetto della vita economica e sociale del nostro Paese non solo nell'ascolto, ma nella definizione stessa dellSecondo Bonomi servono un cambio di passo:ma condizioni regolatorie e di mercato tali da tornare ad accrescereNei primi due trimestri il crollo del PIL è stato del -17,6%. La stima di perdita a fine 2020 resta in una forbice tra -9% e -11%". Questi "i dati della crisi" stimati da Confindustria e annunciati dal Presidente.La produzione industriale a luglio "ha recuperato il 7,4%: ciò potrebbe condurci ad un rimbalzo rilevante nel terzo trimestre, di oltre il 20% rispetto al punto più basso toccato nel lockdown, ma su livelli ancora inferiori di circa il 7% rispetto a quelli pre-Covid", ha spiegato Bonomi aggiungendo che "secondo le stime del nostro Centro Studi, anche laSulla base di questi dati, che si sommano a quelli che arrivano dal mercato del lavoro e da prospettive internazionali incerte,"l'ottimismo di un recupero entro due anni deldegli investimenti", ha proseguito.Un passaggio poi su quelle che Bonomi definisce una " serie di accuse sindacali, e non solo, sulla nostra presunta contrarietà al rinnovo dei contratti.Mi sembra improprio essere considerati nemici dei contratti", dice rivolgendosi a Cgil, Cisl e Uil sottolineando di avere un "avere un sacro rispetto per l'autonomia delle associazioni e al contempo richiamare fermamente tutti al rispetto delle regole".Il Presidente di Confindustria ha infine espresso a titolo personale e dell'intera associazione, al Capo dello Stato, Sergio"la più calorosa e infinita stima per l'equilibrio e la fermezza con cui svolge il suo mandato di custode della Costituzione". Una funzione, sottolinea Bonomi dal palco dell'assemblea pubblica di viale dell'Astronomia, cui si aggiungono doti di