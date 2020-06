Boeing-Airbus, Usa valutano nuovi dazi su prodotti UE e Gb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Glivalutano la possibilità imporresulle esportazioni di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il Rappresentante per il Commercio statunitense, Robertha comunicato in una nota la possibilità che siano colpiti prodotti come olive, birra, gin e camion; inoltre, potrebbero essere imposte aliquote più alte ai dazi del 15 e 25 per cento imposte su decine di prodotti, tra cui aerei, formaggi, arance, limoni e yogurt, provenienti dai Paesi dell'Unione europea (Italia compresa, quindi).Lastatunitense di nuovi dazi si inserisce in scia allo scontro trasui sussidi statali, che va avanti da 15 anni. Un paio di anni fa, l'Organizzazione Mondiale per il commercio (WTO) ha sentenziato che sia gli Stati Uniti, sia l'Unione europea sono colpevoli di aver sostenutole loro rispettive industrie aeronautiche.Lo scorso ottobre, la WTO ha autorizzato il Presidente statunitensea imporrein dazi sulle esportazioni dell'Unione europea; finora, Washington ha imposto dazi che copronoconsentito dalla WTO.Il prossimo mese, la WTO dovrebbe dare ilsui prodotti statunitensi, come scrive Bloomberg News; l'Unione europea ha chiesto di imporre fino a. Una vicenda complessa ed è proprio in questo quadro che si inserisce la mossa statunitense, parte della strategia per convincere l'UE a trovare un