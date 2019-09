BMW si prepara a tagliare 6 mila posti di lavoro

(Teleborsa) - La crisi dell'auto colpisce anche BMW che prevede di tagliare fino a 6 mila posti di lavoro in Germania entro il 2022. E' quanto emerge da indiscrezioni della stampa tedesca, secondo cui il taglio sarà parte del nuovo piano di ristrutturazione che verrà svelato a dicembre.



Secondo il settimanale Manager Magazin, la riduzione dei posti di lavoro avrà luogo perlopiù presso il quartier generale di Monaco e negli impianti situati in Germania.



Il piano di recupero di efficienza, nell'ambito del quale sono delineati questi licenziamenti, vale complessivamente 12 miliardi di euro ed è stato messo a punto dal CFO Nicolas Peter. Un risparmio necessario a per fronteggiare il calo delle vendite, contrastare la concorrenza di Mercedes ed investire sull'auto elettrica con l'obiettivo di disporre di 25 modelli entro il 2023 (in precedenza si ipotizzava il 2025). © RIPRODUZIONE RISERVATA