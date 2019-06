Bitcoin vola sulle ali di Libra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovadella più nota delle criptovalute che nella giornata di ieri, 26 giugno, ha toccato i, avvicinandosi alla soglia deifacendo segnare un incremento delrispetto al giorno precedente.Con grande probabilità la volata delche ha toccato il, è legata anche all'interesse suscitato dall'intenzione ddi lanciare nel 2020 Libra, una nuova moneta virtuale, per quanto ben diversa dalle criptovalute più famose come, appunto, il Bitcoin.L'annuncio del social network diinfatti, sembrerebbe aver generatoin tutto il mondo delleridando fiducia agliha affermatoanalista del gruppo commercialeriferendosi appunto aE, proprio in queste ore,a pochi giorni dall'avvertimento dellasi sono uniti al coro promettendo