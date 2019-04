© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economicoè intervenuto alla firma del memorandum of understanding fra la filiera dell'energia e quella agricola per lo sviluppo del biometano."Un meccanismo di- ha affermato il Sottosegretario Crippa - può essere un elemento di, per un settore industriale in grado di riportare anche una sperimentazione tipicamente all'interno dei nostri confini. E soprattutto di avere quell'che consenta agli agricoltori di essere parte attiva in un processo dimolto importante"."Oggi alcuni impianti di biogas producono solamente energia elettrica con meccanismi di trasformazione e dei rendimenti bassissimi da un punto di vista energetico. L'utilizzo del biometano come sistema di trazione diretto è ben noto a tutti ed è evidente che non avendo una trasformazione quello può essere un"."Il memorandum di oggi è un- ha affermato - sul settore agricolo vediamo molte piùdi produzione di energia solo elettrica. In questo contesto è evidente che può essere importante oggiche consentirà di avere un settore industriale di produzione anche di trattori e di veicoli agricoli molto importante in termini di esportazione"."Questo vuol dire che oggianche come sistema di alimentazione dei propri mezzi".