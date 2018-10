BioDue acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - BioDue, tra il dì 15 e il dì 19 ottobre 2018, ha acquistato 500 azioni proprie, ad un prezzo medio pari a 4,98 euro per azione (anche corrispondente al prezzo medio ponderato), al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di 2.490 euro.



A seguito delle operazioni suddette, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 19 ottobre 2018 il produttore di dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari detiene 56.000 azioni proprie, pari allo 0,50229% del capitale sociale.





