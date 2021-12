Bialetti Industrie, Marco Deotto è il nuovo Group Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Bialetti Industrie, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, ha comunicato che Marco Deotto ha assunto l'incarico di Group Chief Financial Officer. Deotto, 48 anni, proviene dal ruolo di Senior Finance Director EMEA South e Amministratore Delegato nel gruppo Nike (Nike Italy, Nike Spain, Nike Greece). In precedenza ha ricoperto diversi ruoli nell'area Finance del Gruppo Heinz. Laureato in Economia Aziendale all'università Bocconi di Milano, ha anche conseguito un master in Sustainability Leadership and Corporate Responsability presso la London Business School.

Bialetti Industrie, che ha annunciato una serie di misure per il proprio rilancio, ha sottolineato che Deotto vanta un'esperienza manageriale di carattere internazionale e ha curato la predisposizione di piani industriali, di pianificazione strategica e gestione delle performance, controllo e rendicontazione contabile unitamente al controllo di gestione. Pertanto, "combina un profilo strategico e commerciale, unitamente a quello di gestione diretta della corporate governance a livello locale e interazionale".