Berlino è la città con la maggior mobilità al mondo, Milano sesta in Europa

(Teleborsa) - Uno studio. Berlino, Mosca e Auckland risultano però le città leader nel mondo per la mobilitaà urbana, la capitale tedesca è in cima all'indice City Mobility grazie ai suoi trasporti convenienti,In Europa,. Per l'Italia,. Milano ha adottato un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, PUMS, che mira a cambiare radicalmente lo stato della mobilità della città nei prossimi 10 anni. Si promuovono una serie di opzioni di sharing, fra cui auto, bici, ebike, scooter, aumento della viabilità ciclabile, e la costruzione di un Sistema di Mobility as a Service, MaaS, che include l'integrazione della tariffazione del trasporto pubblico. L'obiettivo è quello di disporre di un unico "biglietto" di trasporto sul modello Mobility as a Service che includa tutti i modelli e servizi di trasporto - incluso il sistema di sharing.