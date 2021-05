6 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha registrato un valore della produzione pari a 51,8 milioni di euro nei primi tre mesi del 2021, in aumento rispetto ai 41,5 milioni al 31 marzo 2020. L'EBITDA si attesta a 9,2 milioni di euro, in crescita del 46,9%, e l'utile ante imposte di pertinenza del gruppo è pari a 5,8 milioni di euro, in crescita del 70,8% rispetto ai 3,4 milioni al 31 marzo 2020.

Per il CEO Stefano Achermann questi numeri attestano "un inizio 2021 ad alto impatto". "Le prospettive sull'anno sono solide, con molte nuove opportunità da cogliere. L'ingresso nel gruppo di Firstwaters ha avuto un impatto anche superiore all'atteso dimostrando sin da subito la bontà dell'investimento", aggiunge Achermann.

L'Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a 29,9 milioni di euro (23,7 milioni al 31 marzo 2020), contro un valore positivo pari a 3,3 milioni al 31 dicembre 2020 a causa dell'usuale stagionalità degli incassi, nonché ad uscite straordinarie per M&A avvenute nel trimestre per 11 milioni.