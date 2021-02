© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lascongiureràtra cui "undei tassi di interesse reali a fronte del miglioramento delle prospettive dell'", perchè questo rischierebbe di minare la ripresa.Lo ha affermatocomponente del Comitato esecutivo della BCE, che in una intervista all'agenzia di stampa lettone Leta ha ribadito che l'istituzione "sta monitorando attentamente gliSuiperò, Schnabel ha espresso particolari segnali di preoccupazione riguardo all'area euro. Più in generale "il supporto monetario e di bilancio resterà cruciale e non deve essere ritirato prematuramente", ha detto. Lama ora, con il procedere delle, conche si riprende meglio del previsto, i nuovi stimoli all'economia Usa che "avrannoanche nell'area euro, vediamo la luce in fondo al tunnel", ha ribadito.La Banca centrale europea, ha poi aggiunto Schnabel, "se lanciare un progetto periniziando con una fase di studio". Una decisione formalee "sono in corso discussioni", tra cui con la Commissione europea su diversi aspetti tecnici che devono essere chiariti. "L'intero processo - ha concluso - richiederà alcuni anni".