BCE prepara Piano B contro uscita Bundesbank da Piano QE

(Teleborsa) -starebbe studiando unnel caso in cui ladovesse sottrarsi ala causa della recente sentenza della, che ha fatto dei rilievi sul Piano di acquisto asset dell'Eurotower ed ha preso tempo rispetto ad una immediata pronuncia di incostituzionalità.La questione, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, non è stata ancora affrontata formalmente dal Consiglio direttivo, ma alcune fonti anticipano che la"nello scenario peggiore" ad intentare una, principale azionista della BCE, se la banca centrale tedesca dovesse interrompere la sua partecipazione al Piano QE.La sentenza pronunciata il 5 maggio scorso dalla Corte di Karlsruhe, pur non sancendo l'incostituzionalità del Piano QE, ha espresso perplessità circa ildel Piano stesso fra Paesi membri dell'area euro, dandoe spiegare la ratio di questa misura.L'ipotesi di uscita della Bundesbank da Piano QE sarebbe una delle possibili conseguenze del rigetto delle "spiegazioni" fornite dall'Eurotower alla Corte tedesca. E come conseguenza la Bundesbank dovrebbe anche vendere i titoli tedeschi acquistati sinora e la BCE stessa dovrebbe farsi carico di compensare gli acquisti mancanti.Sono in molti a ritenere che sarà la stessa Bundesbank a "difendere" l'Istituto di Francoforte giocando "in casa".