BCE peggiora previsioni PIL ma bazooka fa volare Euro e calma Spread

(Teleborsa) -, potenziando il PEPP di 600 miliardi fino ad arrivare a quasi 1.400 miliardi di euro. Unanel complessodai mercati, che si spiega alla luce delle disastrose previsioni economiche per i mesi a venire.La, parlando delle prospettive, ha preannunciato undell'economia a causa degli effetti della pandemia di Covid-19 e delle misure di lockdown, che si sono tradotte in un aumento della disoccupazione e nel crollo di consumi ed investimenti.L'EuRower ha infatti elaboratoeconomiche che considerano: uno scenarioin cui il PIL potrebbenel 2020 ed uno scenarioin cui si attende una contrazione del PI. La previsionesancisce un impietosoLehanno avuto unaalle parole della Lagarde, ma alla fine hanno terminato sopra i minimi della mattinata, con Milano che chiude quasi sulla parità, mentre fanno peggio Parigi -0,2%, Francoforte -0,4% e Londra -0,6%.Accoglienza molto positiva invece per, che si è portato sui, attestandosi a(+1%). Un andamento motivato perlopiù dal senso di coesione che questa mossa dà alla politica economica europea.Il rafforzmento dek Piano anti-pandemico, che favorisce i Paesi più esposti al virus, fra cui l'Italia, ha provocato un repentino, che è caduto sino a 173 punti base rispetto ai 190 punti dell'apertura, con un rendimento del BTP decennale in diminuzione all'1,41%.