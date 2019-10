Bce, attesa per l'ultimo discorso di Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con quello che sarà ilprima di cedere la guida dell'Eurotower alla franceseche prenderà il suo posto dal prossimo 1 novembre., nel corso degli ultimi otto anni l'economista italiano, diventando per molti il salvatore dell'eurozona.Suoi sono infatti i provvedimenti più importanti come ilper il settore bancario, il, lo sblocco del, detto anche Fondo salva-Stati, il, con cui l'Eurotower riacquista i titoli di Stato in pancia alle banche immettendo liquidità da destinare al finanziamento di famiglie e imprese. Un programma che, nonostante le resistenze tedesche, ha immesso nel sistema - sino a fine 2018 - circaAnche il suo provvedimento più recente - che risale allo scorso settembre - cioè l'approvazione di uncon taglio dei tassi e un, ha calmato le acque per l'eurozona alle prese con dazi, crisi commerciali e politiche.Il suo, "Ad ogni costo", detto nel luglio 2012, è diventato un vero e proprio cavallo di battaglia per l'istituzione che grazie alla politica monetaria accomodante fortemente voluta da Draghi, ha rappresentato più di un'ancora di salvezza per il Vecchio Continente.Ora, gli ultimi atti da presidente, in attesa del, quando Mario Draghi saluterà ufficialmente la Bce.