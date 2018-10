Bayer, la guerra del glifosato continua. Processo a Monsanto tutto da rifare

(Teleborsa) - Giornata sì per Bayer che alla Borsa di Francoforte segna un +2,62%.



A scatenare gli acquisti sul titolo, l'ennesima svolta nella guerra contro il glifosato. Dopo l'ultima mega multa da 289 milioni di dollari negli Stati Uniti inflitta a Monsanto (rilevata dal gruppo tedesco) per i danni del diserbante chimico, un giudice californiano Suzanne Ramos Bolanos ha rimesso tutto discussione.



Il Magistrato ha deciso, infatti, di istituire un nuovo procedimento sulla presunta cancerosità di alcuni prodotti e si prepara a chiedere la riapertura del processo per "insufficienza di prove" che hanno portato alla sentenza.







© RIPRODUZIONE RISERVATA