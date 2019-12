Bankitalia, rivede al rialzo PIL 2019 a +0,2% e graduale rafforzamento nel triennio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nella media di quest'anno, per poinei tre anni successivi, portandosi. Sono le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel quadriennio 2019-22 dellaTuttavia, sottolinea Via Nazionale, "e all'andamento dell'attività economica dei nostri principali partner europei, che potrebbero ripercuotersi sulle nostre esportazioni e sulla propensione a investire delle imprese, nonché alla possibilità chesi riflettano sui costi di finanziamento di famiglie e imprese".Rispetto alle precedenti proiezioni del Bollettino economico di luglio, spiega Bankitalia, "la, riflettendo le informazioni più favorevoli disponibili per i primi nove mesi dell'anno,, a seguito degli effetti della più accentuata debolezza del quadro internazionale, in larga parte, ma non interamente, compensati dallo stimolo proveniente dai più bassi tassi di interesse".Alla crescita del prodotto, sottolineano gli esperti della Banca d'Italia,, sospinti da condizioni di finanziamento favorevoli. La crescita dell'accumulazione resterebbe tuttavia più moderata rispetto a quella osservata nell'ultimo triennio, riflettendo l'accresciuta incertezza sulle prospettive della domanda. Le esportazioni aumenterebbero in linea con la crescita moderata della domanda estera per i prodotti italiani. L'occupazione si espanderebbe in media a tassi lievemente inferiori a quelli del prodotto.Per quanto riguarda, recupererebbe gradualmente nel prossimo triennio. I prezzi al consumonella media di, dello, dell'e dell'. Sono le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel quadriennio 2019-22 elaborate dalla Banca d'Italia. L'inflazione di fondo, rileva Via Nazionale, rimarrebbe contenuta quest'anno e il prossimo, per poi aumentare progressivamente nel biennio successivo, spinta da un graduale. Rispetto alle precedenti proiezioni pubblicate in luglio, l'inflazione è stata rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali nel 2019, 0,2 nel 2020 e 0,3 nel 2021, principalmente per effetto dei minori prezzi delle materie prime.