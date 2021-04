29 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - "In quest'anno di pandemia la BCE è stata molto utile con l'acquisto dei titoli di Stato italiani. Io sono a favore" dell'Europa, "non sono critico, ma non ho il prosciutto sugli occhi e vedo tanti problemi, vedo la rigidità dell'EBA" e la complessità del suo processo decisionale sulle regole. È quanto ha sostenuto dal presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, all'evento "Covid e fusioni: come cambia il settore bancario", promosso dalla FABI (Federazione autonoma bancari italiani).

Il numero uno dell'Associazione bancaria italiana ha sottolineato di "essere un europeista: senza l'euro e con la lira avremmo avuto l'esplosione dell'inflazione mandando in fumo il risparmio", mentre il potere d'acquisto delle famiglie sarebbe crollato. Tuttavia, ritiene che le regole europee per il settore bancario siano "un problema prioritario" e un tema che "esiste" e rende difficile la concorrenza fra banche di diversi Paesi.

Secondo Patuelli economia e sistema bancario non sono ancora così solidi e avviati alla ripartenza da potersi permettere il ritiro di tutte le norme a sostegno delle aziende: le misure di sostegno a famiglie e imprese "devono durare più della pandemia. La durata dei prestiti deve essere allungata. Confido che a maggio si provveda ad allungarle". È la "gracilità delle imprese, non di tutte perché molte sono solide, che porta i più gracili a essere più opachi - ha continuato - e questo è un problema" per il sistema imprenditoriale e "per le banche".

Parlando delle attività delle banche, Patuelli ha spiegato che "prestare denaro non è non può essere l'unica attività. Quando c'era la lira e il tasso sconto era al 15% e poteva arrivare al 18%, con costi così elevati per la clientela il rischio per la banca era maggiormente ammortizzato. Con tassi infimi i rischi sono superiori e quindi le banche devono differenziare". "Non ritengo che esista un unico modello di business. Ogni banca ha il suo. La concorrenza bancaria è stata ed è utilissima, non abbiamo mai visto tassi sui mutui così infimi", ha aggiunto.