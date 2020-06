Banche, esercizio trasparenza EBA promuove banche italiane per copertura NPL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che hanno progressivamente dismesso la montagna di crediti deteriorati (), collocandosidel sistema bancario europeo quanto a bontà degli attivi.che fa scendere gli Istituti italiani nella classifica ideale sullo stato di salute del sistema bancario europeo.E' il, l'Authority di vigilanza bancaria europea, a seguito dell'svolto sui bilanci di 127 banche europee. I prospetti presi in considerazione sono quelli chiusi al 31 dicembre 2019, subito prima che la pandemia di Covid-19 sconvolgesse l'economia e la finanza mondiale."L'EBA ritiene che la fornitura di informazioni continue sulle esposizioni delle banche e sulla qualità degli attivi sia cruciale, in particolare nei momenti di maggiore incertezza", sottolinea l'autorità bancaria, aggiungendo che questa analisi "completa il costante monitoraggio dei rischi e delle vulnerabilità nel settore bancario e contribuisce a preservare la stabilità finanziaria nel mercato unico ".Guardando ai bilanci, emerge che ladelle banche italiane, pari%, è superiore allache si attestae che bensi sono classificate nellaeuropea. Fra questi Istituti brilla, che si colloca al settimo posto in UE con un coverage ratio al 64,6%, mentreè al 13esimo posto,l 19esimo eventesima. Superiori alla media europea anche i ratio di Credem, BPER, Iccrea e MPS.Se dal punto di vista della copertura degli NPL le banche italiane sono al top, invece guardando alla, in rapporto alla capitalizzazione, gli Istituti domestici si posizionano: ilper le banche italiane è pari almentre lasi attesta alEsistono ovviamente anche in Italia casi isolati in cui la solidità è superiore alla media, come, che vanta un CET 1 al 17,8%al 15,7% eal 14% anche se non rientra fra le prime posizioni in classifica.Più in generaleriporta une tutte le banche hanno un ratio sopra l'11% (minimo regolamentare).