Banche centrali in allerta: pronte a rivedere decisioni di politica monetaria

(Teleborsa) - Lo spettro della recessione spaventa le banche centrali, costringendole a rivedere i loro i piani. Ieri, 20 febbraio 2019, dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve del 30 gennaio scorso, è emerso un approccio più prudente della Banca centrale americana nelle decisioni future di politica monetaria. "Rischi e incertezze" sulla crescita dell'economia globale gelano, quindi, per il momento i rialzi del costo del denaro: ne erano previsti due nel 2019.La Fed ha poi discusso del(l'equivalente del tapering), ovvero del piano di riduzione degli asset detenuti dall'istituto centrale, indicando di voler terminare il piano prima della fine del 2019, per completare la "normalizzazione delle dimensioni del bilancio della Fed"., con alcuni membri dello staff alle prese con dichiarazioni che inneggiano alla cautela., il belga a capo dello staff economico della BCE, ha dichiarato che l'Eurotower prenderà molto presto in esame l'ipotesi di una nuova edizione del TLTRO, il programma di finanziamenti agevolati al settore bancario.Nonostante non ci sia ufficialità sul rinnovo del piano, il mercato scommette sul varo di un nuovo TLTRO. Tale decisione riguarderebbe da vicino gli istituti bancari italiani che, insieme a quelli spagnoli, sono stati i maggiori richiedenti del piano. Ad oggi, dei 727 miliardi di investimenti complessivi, 250 miliardi sono all'interno degli istituti italiani con una prima scadenza di rimborso di questi a breve, fissata per giugno 2020.Cosa ne sarà invece del Quantitative easing, terminato da poco più di un mese? Non ci resta che attendere la pubblicazione odierna dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della BCE del 24 gennaio scorso e la prossima riunione del Board in agenda il 7 marzo 2019.