Banca Mediolanum, sale a 4,2 miliardi raccolta gestita nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Banca Mediolanum registra a settembre unatotale di 247 milioni (da inizio anno 5,62 miliardi) e nel risparmio gestito di 391 milioni (4,23 miliardi da inizio 2022)."In un contesto tuttora fortemente sfidante. Pongo l'attenzione sui 391 milioni di raccolta in risparmio gestito che evidenziano quanto i nostri clienti, grazie all'incessante lavoro dei Family Banker, comprendano l'importanza di perseguire con costanza e metodo i propri obiettivi di investimento, anche e soprattutto nei momenti di mercato difficili - commenta-. Con 4,2 miliardi di raccolta gestita nei primi 9 mesi, guardiamo con fiducia all'ultimo trimestre, nel quale ci aspettiamo ancora ottimi risultati"."Il business ben diversificato di Banca Mediolanum, che ci caratterizza rispetto alle altre banche reti, continua a sostenere la crescita dell'azienda - prosegue Doris - il credito – 353 milioni nel mese e 2,9 miliardi da inizio anno – si distingue per qualità e quantità, così come i premi delle polizze protezione salgono a 133 milioni da inizio anno, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021. Anche l'acquisizione di clienti procede a gran ritmo, con 13.200 nuovi clienti bancari nel mese di settembre e circa 126.000 da inizio anno"