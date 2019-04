Banca Ifis, approvato bilancio 2018 e dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis , riunitasi oggi a Mestre sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberge unper ciascuna azione ordinaria cone un record date al 30 aprile. La messa in pagamento è stata invece fissata per la data del 2 maggio 2019.Nella giornata di oggi è stato inoltre concordonominando membri del Consiglio di Amministrazioni, per il triennio 2019-2021, le persone di Simona Arduini, Antonella Malinconico, Beatrice Colleoni, Monica Billio, Sebastien Egon Fürstenberg, Ernesto Fürstenberg Fassio, Luciano Colombini, Alessandro Csillaghy de Pacser, Luca Lo Giudice, Daniele Umberto Santosuosso, Divo Gronchi e Roberto Diacetti, con determinazione dei compensi spettanti agli amministratori.