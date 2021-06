Banca Finnat, Giampietro Nattino entra in CdA

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banca Finnat Euramerica ha deliberato la nomina per cooptazione di Giampietro Nattino quale consigliere esecutivo, non indipendente.



Il CdA, si legge in una nota, ha ritenuto confermata l'adeguatezza, con riferimento agli aspetti quantitativi e qualitativi previsti dalla vigente normativa, della composizione del consiglio e ne ha verificato la rispondenza a quella individuata come ottimale.



Sulla base delle informazioni a disposizione della Banca ad oggi, Giampietro Nattino detiene in usufrutto azioni Banca Finnat Euramerica.