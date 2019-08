Banca centrale cinese immette nuova liquidità. Yuan su nuovi minimi da 11 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Crescono lefra Pechino e Washington, consigliando alladi correre ai ripari, con unaa sostegno del credito.La People Bank of China (), vistadelle tensioni commerciali e il botta e risposta a suon di dazi sulle merci tra USA e Cina, ha deciso dinel sistema bancario. I prestiti Medium-Term Lending Facility, ovvero della, hanno un, in linea coi tassi della precedente erogazione.Una mossa che va anche nella direzione di, crollatonei confronti del dollaro. La moneta cinese infatti ha toccato, sui minimi da febbraio 2008, aggiornando i precedenti minimi. Ad affossare la moneta cinese il rischio che tale situazione di instabilità si protragga ancora per molto nel tempo e rischi pesantemente di incidere sull'intera crescita economica globale.