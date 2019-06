Banca Carige, FITD valuterà seconda proposta Apollo entro due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in attesa delle decisioni delsulla seconda proposta avanzata dal fondo americano Apollo management.Il Fondo aveva già bocciato la prima proposta avanzata da Apollo, confermando l'intenzione dicon la partecipazione degli attuali azionisti e partner pubblici o privati. Poi, è arrivata una seconda proposta di Apollo, che il FITD conta diSecondo Il Sole 24 Ore, il Fondo interbancario starebbe valutando la compartecipazione di privati, fra cui le banche che aderiscono al FITD e a Schema Volontario, ed alcuni soggetti pubblici, quali Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno e Credito Sportivo.Frattanto, fonti qualificate avrebbero indicato chesollecitato dalla BCE, che era indicato originariamente in 630 milioni e poi in 720 milioni con il piano Blackrock,di euro. L'aumento previsto dai Malacalza all'assemblea di dicembre era di 400 milioni.