(Teleborsa) -con uscita obbligatoria a Masone. Lastre e pezzi di cemento sono cadute nella corsia centrale. Il "crollo" intorno alle 18 nel tratto appunto Ovada-Masone, in carreggiata sud. A seguito dello "stacco" di parte del soffitto della galleria,. In particolare sull'A10 e sull'A26 a causa dei molteplici cantieri aperti da Aspi in queste ore. Si tratta di una campagna di interventi che fa seguito anche allo scandalo dei falsi report scoperto dalle inchieste della procura di Genova che indaga sul crollo del ponte Morandi.Un comunicato di Aspi delle 19,38 informa cheSul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia"Per gli utenti che viaggiano con. Agli utenti che viaggiano su mezzi leggeri, dopo l'uscita obbligatori a Masone si consiglia di percorrere la strada provinciale 456 del Turchino e rientrare in A10 a Genova Voltri"., investimenti in infrastrutture per la città di Genova, ad esempio il raddoppio della carreggiata tra la strada Guido Rossa e l'uscita di Genova Aeroporto dell'autostrada A10"."Abbiamo chiesto di, non è una delle azioni che abbiamo messo in piedi adesso. Abbiamo chiesto ad Aspi che i lavori alle barriere fonoassorbenti in Liguria siano fatti di notte per avere almeno due corsie aperte di giorno: la corsia unica crea il tappo. Ci sono dei punti in cui si può fare e in altri no,E proprio oggi lunedì 30 dicembre: "Abbiamo chiesto ad Aspi concessionario dei tratti autostradali di Liguria, Marche e Abruzzo interessati in questi giorni da problemi e rallentamenti al traffico, a seguito di provvedimenti giudiziarie abbiamo chiesto che in circostanze di disagio simile la stessa azione sia adottata nelle altre tratte. Sul territorio attiveremo ogni possibile strumento di monitoraggio e comunicazione immediata sullo stato dei lavori e della viabilità, coinvolgendo gli Enti locali".