Auto, multa Antitrust da 125 milioni di euro: Rci Bank annuncia ricorso

(Teleborsa) - Rci Bank and Services Italia, la società che si occupa dei finanziamenti nel nostro paese per le reti di Nissan e Renault, annuncia ricorso contro la multa dell'Antitrust per un presunto cartello sul mercato del leasing e del finanziamento di autoveicoli.



MULTA DA 125 MILIONI DI EURO - "Dopo la decisione comunicata dall'Agcm il 9 gennaio 2019, si legge in una nota ufficiale, Rci Bank and Services Italia conferma di far parte delle finanziarie captive del settore automobilistico alle quali è stata imposta una sanzione di 125 milioni di euro".



PRONTO IL RICORSO - "L'azienda, prosegue ancora la nota, ha sempre favorito la libera concorrenza nell'ambito del mercato automobilistico, nell'interesse dei consumatori. Rci Bank and Services Italia intende presentare ricorso contro tale decisione presso il foro italiano competente".



