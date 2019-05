© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mantenendo nello stesso trend di crescita registrato in media l'anno precedente, mentre l'Italia si classifica prima in Europa nel mercato delle auto eco-friendly. Lo rivela l'ultimosull'andamento del mercato europeo delle autovetture ad alimentazione alternativa.Dai dati emerge che nell', le auto diesel hanno registrato un calo del 18% e quelle a benzina sono cresciute "solo" del 3,1%, a favore delle auto ad alimentazione "alternativa" che hanno evidenziato una crescita del 27% dopo l'aumento medio nel 2018 del 28%, con 376mila vendite e una quota del 9,1%.L'con circa, pesa per il(era il 23% nella media d'anno del 2018) e per il 19% in UE/EFTA (era il 21% nella media d'anno 2018). L'Italia, purdel mercato auto europeo ad alimentazione alternativa, è, che conquista il, grazie ad una crescita dei volumi del 63% nel 1° trimestre.