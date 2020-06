Atlantia sotto pressione su parole Conte su questione Aspi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sottotono Atlantia, che passa di mano con un calo del 2,85%.A pesare sul titolo pesano le dichiarazioni, la vigilia, del premier Conte che, facendo il punto sull'emergenza sanitaria in atto e annunciando il "Piano di Rinascita" del Paese, ha risposto ala domanda di una giornalista sulla questione Aspi. "C'è una procedura di revoca molto complessa in corso, e per quanto mi riguarda sono comprovati i molteplici motivi di inadempienza da parte del concessionario e dunque ci sono gli estremi per procedere alla caducazione. Sinora le proposte transattive su autostrade non sono state considerate compatibili con l'interesse nazionale, ma il Governo sta affinando le ultime considerazioni e tra breve deciderà".Lo scenario su base settimanale del gestore della più estesa rete autostradale europea rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Tecnicamente, Atlantia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,87.