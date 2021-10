Atlantia, assemblea deciderà su buyback e introduzione principio del successo sostenibile

Giovedì 28 Ottobre 2021, 16:15

(Teleborsa) - Il CdA di Atlantia ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il 3 dicembre. L'assemblea sarà chiamata a deliberare su: piano di buyback; introduzione del principio del successo sostenibile quale criterio guida dell'azione degli amministratori; riduzione del numero dei componenti del collegio sindacale a partire dal prossimo rinnovo (in linea con il mutato assetto organizzativo di Atlantia quale holding strategica di partecipazioni).

In particolare, il programma di riacquisto di azioni proprie avrà ad oggetto un numero massimo di 125.000.000 di azioni, corrispondente a circa il 15% del capitale sociale, per un corrispettivo massimo pari a circa 2 miliardi. L'autorizzazione è richiesta per il periodo massimo consentito dalla legge (18 mesi dalla data della delibera). La proposta formulata dal CdA prevede che gli acquisti possano essere effettuati: per il tramite di offerta pubblica di acquisto e sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione.