Argentina, ok FMI a linea credito 56,3 miliardi dollari

(Teleborsa) - Via libera del Fondo Monetario Internazionale (FMI) all'aumento dell'ammontare complessivo del piano di aiuti da 50 a 56,3 miliardi di dollari.



Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha ratificato un accordo già annunciato a settembre che è stato aggiornato. Secondo il nuovo accordo, l'Argentina riceverà circa 35,8 miliardi di dollari per tutto il resto dell'anno e per tutto il 2019, con un aumento di quasi 19 miliardi di dollari rispetto all'accordo originale negoziato a giugno.



In cambio dei fondi, il presidente argentino Mauricio Macri si è impegnato a pareggiare il bilancio del governo nel 2019, un anno prima del previsto.