ArcelorMittal, Moody's: rating a rischio se non chiude presto capitolo Ilva

(Teleborsa) - Rischi per il rating di ArcelorMittal potrebbero arrivare dall'incapacità della società a chiudere in modo tempestivo la procedura di recesso dall'Ilva.



E' quanto afferma Moody's in una nota, confermando il rating 'Baa3' dell'azienda, ma tagliando l'outlook a 'negativo' da 'stabile'



La revisione -si legge nel comunicato - "riflette il rapido declino degli utili quest'anno nel contesto di una domanda calante da parte del mercato finale e di un deterioramento degli spread sull'acciaio".



Inoltre, "ulteriori pressioni al ribasso" sul rating potrebbero arrivare "dall'incapacità di dare esecuzione senza attriti e in modo tempestivo alla proposta di risoluzione dell'acquisto dell'Ilva". © RIPRODUZIONE RISERVATA