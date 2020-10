© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Migliorano i rapporti fra le aziende dell'indotto di Taranto, i trasportatori eÈ quanto riferiscono i commissari ai deputati delladurante un'audizione seguita da remoto da tutti i partecipanti."Il confronto fra l'indotto tarantino e Arcelor Mittal è decisamente migliorato" ha affermato il. "Anche la situazione dei trasportatori è migliorata. È diminuito il livello di insoddisfazione" ha aggiuntoSulla stessa linea ilche ha sottolineato "un miglioramento negli ultimi tempi per quanto riguarda lo scaduto verso le imprese del trasporto e anche dell'indotto". Nel dettaglio, rileva Lupo, "la cifra delle fatture non pagate ai fornitori e alle imprese dell'indotto è scesa da 40 a 20 milioni di euro".Complessivamente tutti i commissari hanno valutato "molto positiva" per la distensione dei rapporti fra le imprese tarantine e Arcelor Mittal l'apertura di un tavolo di crisi con, il, ile il