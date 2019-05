Applied Materials, fatturato oltre attese nel secondo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Applied Materials, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,58% dopo aver alzato il velo sulla trimestrale.Il secondo trimestre, terminato al 28 aprile, si è chiuso con un, pari a 70 centesimi per azione, rispetto agli 1,1 miliardi, (1,06 centesimi per azione) nello stesso periodo dell'anno precedente.a 3,54 miliardi. Applied Materials ha previsto un fatturato del terzo trimestre di circa 3,53 miliardi sostanzialmente in linea con le stime di consensus.Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo di Applied Materials rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 44,34 M,Dollaro USA, mentre i supporti sono stimati a 42,82. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 45,86.