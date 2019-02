ANAS, la mobilità autonoma al centro di un simposio a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un momento di confronto fra addetti dle settore e delle costruzioni.Ilha il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas, dei Comuni di Roma Capitale e Torino, di Aci, dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, di quello degli Psicologi del Lazio, di TTS Italia, della World Road Association PIARC Comitato Nazionale Italiano, della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità.Il nasce da un'idea di, Direttore Scientifico SEMA, e sarà un momento diall'interno del quale interverranno ventisei addetti di settore e personalità del mondo istituzionale sul tema della guida autonoma fra i quali figurano, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti,, Presidente Commissione Mobilità di Roma Capitale,, Responsabile del Contenzioso Responsabilità Civile e tutele assicurative di Anas,, Responsabile Servizio Infrastruttura Tecnologica e Impianti di Anas,i, Presidente FLC Frieght Leaders Council, docenti universitari dell'Università di Roma "La Sapienza", Roma Tre e di Bologna comeIl simposio verrà sviluppato attraverso: accettazione sociale ed etica, Sicurezza stradale, Cyber Security, Responsabilità e regolamentazione, Il veicolo autonomo – Aspetti tecnologici, Nuovo modello del trasporto di persone e merci, Trasformazione sociale e occupazione.Il SEMA (Simposio Eclettico della Mobilità Autonoma) è il primo evento che ingloba tutti questi temi in unico incontro attorno al quale gli esperti del settore discuteranno i temi attraverso un dialogo condiviso, anche sulla base delle domande del pubblico e di coloro che seguiranno l'evento in streaming.