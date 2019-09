Ambienta completa la vendita di Safim a DexKo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, annuncia di avere completato la, leader mondiale nella produzione di telai motorizzati, chassis e altri componenti ingegnerizzati per rimorchi.Safim è unche massimizzanonel funzionamento dei circuiti idraulici a bordo di. La società ha sede a Modena, con filiali in Europa, nel Nord America e in Asia e serve una clientela rappresentata da tutti i principali OEM a livello globale in diversi mercati tra cui agricoltura, costruionzi e logistica. I componenti idraulici di Safim sono progettati per ridurre le dispersioni di energia nei veicoli off-highway attraverso soluzioni ingegneristiche all'avanguardia, con la conseguente riduzione di circa 8.000 tonnellate di CO2 stimate nel solo 2018.Il programma proprietario di Ambientaha consentito a Safim di trasformare il proprio set-up organizzativo e produttivo. La società ha aumentato la propria quota di mercato, acquisito clienti importanti a livello globale, completato l'acquisizione del proprio distributore tedesco e rafforzato la propria expertise in ambito elettronico. Tutto ciò ha permesso ain 24 mesi, guadagnando una crescente visibilità e interesse strategico all'interno del proprio settore.che opera ina quelli di Safim. Il gruppo ha registrato una crescita significativa sia organica sia attraverso acquisizioni e rappresenta un solido approdo per Safim con ricavi superiori a 1,5 miliardi di dollari.Ambienta è stata affiancata, in qualità di advisor, da Lincoln International (M&A), EY (aspetti finanziari e fiscali) e LMS Studio Legale (aspetti legali).