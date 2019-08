Amazzonia, Macron si schiera contro accordo Ue con Mercosur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una posizione importante quella del Presidente francese Emmanueldi schierarsi contro l'accordo di libero scambio siglato dalla Ue con i Paesi del Mercosur, per il mancato rispetto da parte del collega brasiliano Jair Bolsonaro degli impegni di carattere ambientale.A preoccupare, spiega la Coldiretti, sono leche si sono classificati, nella top ten dei cibi più pericolosi per il numero di allarmi alimentari che hanno fatto scattare in Italia. Gli interessi - come sottolinea Coldiretti - non si fermano di fronte allema neanche davanti ai rischi per la salute per i consumatori. I paesi delnon rispettano gli, ma hanno ottenuto maggiori concessioni nelsul contingente diche potrebbero aumentare le difficoltà della produzione comunitaria."Gli accordi europei di libero scambio devonoo in modo da garantire che i prodotti che entrano nei confini nazionali siano qualitativi anche per l'ambiente, il lavoro e la salute" sottolinea il presidente della Coldiretti Ettoreche conclude "il settore agricolo non deve diventaresenza alcuna considerazione del pesante impatto sul piano economico, occupazionale e ambientale sui territori".