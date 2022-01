Altea Green Power, domanda di ammissione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Altea Green Power ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Altea Green Power si occupa di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile e, in particolare, si offre come "integratore di servizi" per privati, aziende, enti e investitori che intendono realizzare e gestire una vasta gamma di tipologie impiantistiche nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse e dell'efficienza energetica.

La società chiuso il primo semestre del 2021 con un valore della produzione pro-forma pari a 2,37 milioni di euro, un EBITDA Adjusted pro-forma pari a 962 mila euro, un EBITDA margin Adjusted pro-forma del 41% e un risultato netto di 600 mila euro. Ad oggi ha contrattualizzato 500 MW in co-sviluppo con alcuni tra i maggiori player a livello mondiale.

Nel processo di quotazione Altea Green Power è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Marco Polo Advisor S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale, da BDO Italia S.p.A. in qualità di società di revisione e da CDR Communication S.r.l. come Advisor della società in materia di Investor & Media Relation.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)