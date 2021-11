Almawave, CdA approva primo Report di Sostenibilità

(Teleborsa) - Il CdA di Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'Intelligenza Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato, ha approvato il primo Report di Sostenibilità della società. I contenuti del Report di Sostenibilità sono stati sviluppati su quattro aree: Governance, Impatti ambientali, Impatti sociali e Trasformazione digitale etica. Inoltre, Almawave intende cooperare al perseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli obiettivi a cui la società contribuisce sono in particolare 8 sui 17 totali: Salute e benessere (3), Istruzione di qualità (4), Energia pulita e accessibile (7), Lavoro dignitoso (8), Imprese, innovazione e infrastrutture (9), Ridurre le disuguaglianze (10), Pace, giustizia e istituzioni forti (16), Partnership per gli obiettivi (17).

"Il 2020 ha rappresentato un anno di gestione straordinaria per il Paese e per la nostra società. L'impatto del Covid-19, e delle misure necessarie a contrastarlo, hanno affermato la centralità del digitale quale strumento per supportare l'essere umano nel prendere decisioni più accurate e ad alto impatto sociale, ambientale ed economico - ha commentato l'AD Valeria Sandei - La pandemia ha guidato Almawave verso una riflessione ancora più profonda sul modo con cui l'azienda possa contribuire a far fronte ai bisogni sociali di clienti e collettività con soluzioni digitali che portino inclusione, maggior trasparenza e accessibilità, trovando piena sintonia con il proprio percorso di sviluppo".

"Far parte di un grande gruppo come Almaviva - ha aggiunto Sandei - ci consente da tempo di mettere in pratica azioni concrete e all'avanguardia, rappresentate sia dalle molteplici certificazioni di cui disponiamo sia alla riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale fino all'attenzione alla leadership femminile e all'inclusione. Anche attraverso il Report di Sostenibilità Almawave intende condividere la propria visione del futuro, confermandosi un alleato nel processo di transizione digitale sostenibile di realtà private e Pubbliche Amministrazioni".