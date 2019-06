All'aeroporto di Milano Bergamo arrivano gli e-gate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da fine luglio anchesarà dotato di varchi elettronici al controllo passaporti. I primisaranno attivati agli arrivi extraSchengen, consentendo di ridurre i tempi d'attesa e garantendo i massimi livelli di sicurezza.Agli e-gate le procedure di controllo del passaporto si completano mediamente in 20 secondi. Una volta posto il passaporto aperto sull'appposito scanner, una telecamera riprende il volto del passeggero confrontandolo con quello registrato nel chip del passaporto. I dati e il riconoscimento facciale del passeggero vengono controllati istantaneamente in collegamento diretto con i database del Viminale.Per l'Aeroporto di Milano Bergamo, avviato a superaree con una media giornaliera di oltrenei fine settimana estivi, si tratta di un servizio che aiuterà non poco il personale di Polizia di Frontiera e agevolerà i passeggeri che sbarcano dai voli extra-Schengen. In questo periodo l'aerostazione è soggetta alla prima fase dei lavori di ampliamento che permetteranno di allargare l'area extra-Schengen e realizzare un percorso dedicato ai passeggeri in transito.