Alitalia: ok gestione straordinaria, ma necessaria offerta vincolante

(Teleborsa) - Nelleal 31 ottobre figuravano, 5 milioni in più della disponibilità alla data del 30 settembre. Due anni e mezzo fa, all'inizio dell'amministrazione straordinaria in cassa c'erano 83 milioni. Lo ha dichiarato, uno dei tre commissari straordinari di Alitalia, nel corso dell'della Camera.Paleari ha specificato che il valore deiè pari a, di cui solo il. Nel primo semestre 2019 il, che non tiene conto del carburante, è salito dai 229 milioni del 2018 a. Nel primo semestre del 2019 isono stati pari arispetto al primo semestre 2018 e del 7,7% rispetto al primo semestre 2017". Nell'arco deli ricavi risultano quasi doppi nel settore dei. L'aumento delnel primo semestre 2019, rispetto a -124 del primo semestre 2018 e -326 del 2017. Con tutti i limiti dell'amministrazione straordinaria – ha sottolineato Paleari –i.Ilin due anni, passando dai 163 milioni del 2017 ai 124 dello scorso anno e ai. Entro fine anno cesseranno quattro contratti di leasing, con contestualeda 117 a. I dipendenti della compagnia aerea risultano 10.847L'altro commissarioha confermato che si èrelativamente allae che sono in corso iper consentire di rispettare i tempi di presentazione dell'offerta vincolante.Il terzo commissario,, haqualsiasi voce di. Stefano Paleari ha aggiunto, infine, che sono state raggiunte buone performance pure in una situazione di evidente difficoltà.