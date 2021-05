24 Maggio 2021

(Teleborsa) - C'è un'intesa di massima fra il governo e la Commissione europea sul dossier Alitalia, per la nascita della nuova compagnia ITA che dia garanzie di discontinuità rispetto al passato, anche se non c'è ancora un accordo formale, da rinegoziare su più punti.

E' quanto emerso da fonti vicine alla trattativa che anticipano una call Roma-Bruxelles, nei prossimi giorni, per mettere a punto gli ultimi dettagli e definire l'intesa finale entro la prossima settimana. Alche il Ministro dell'Economia Daniele Franco aveva mostrato un certo ottimismo durante la conferenza stampa di giovedì scorso, sottolineando che ci si sta "avvicinando ad una soluzione"

La newco ITA, stando alle anticipazioni, dovrebbe prendere il volo con massimo 4.500-5.000 dipendenti ed una flotta di non oltre una sessantina di velivoli. Emergerebbero esuberi per 5.800 unità da gestire in gran parte con prepensionamenti e da giocarsi sul futuro dei rami manutenzioni ed handling.

Se per le manutenzioni è probabile l'assegnazione ad AtiTech, per l'handling sembra più probabile l'avvio di una gara. Resta però da definire se ITA avrà una partecipazione nei due rami e quale. Più pacifico il mantenimento del nome Alitalia, che stando a quanto affermato dallo stesso franco "ha un valore che verrà mantenuto".