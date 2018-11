Alitalia, Delta e due fondi USA i probabili partner

(Teleborsa) - Si fa sempre più intensa l'attesa per conoscere quale sarà il futuro di Alitalia. Dopo il via libera dei commissari alla proposta di Ferrovie dello Stato, si rincorrono le voci sul partner industriale. In particolare sembra che alla ex compagnia di bandiera si sarebbe avvicinato il vettore americano Delta, in cordata con easyJet. Nel progetto potrebbero esserci anche uno o due fondi finanziari, tra i quali Cerberus.



Le anticipazione del Corriere della Sera parlano di un'operazione da due miliardi di euro da qui ai prossimi quattro anni per riavviare la compagnia aerea. Circa 500 milioni di euro deriverebbero dalla conversione di metà del prestito-ponte in capitale della compagnia, con l'approvazione della Commissione Ue che appare assai difficile.



Intanto sembra che lunedì scorso, 19 novembre 2018, ci sia già stato un incontro a Roma con i possibili partner. © RIPRODUZIONE RISERVATA