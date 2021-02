(Teleborsa) - Alitalia ha ampliato le garanzie del suo pacchetto assicurativo "Alitalia programma viaggi", estendendo la copertura anche ai casi di contagio da Covid-19 in partnership con la compagnia assicurativa Chubb. Con questa integrazione, ha sottolineato la compagnia aerea, la proposta assicurativa "include ora anche la copertura delle spese per annullamento o modifica del viaggio in caso di contagio da Covid-19, un servizio di assistenza in viaggio 24 ore su 24 tramite la centrale operativa Chubb e la presa in carico delle spese mediche da sostenere all'estero (entro limiti e massimali previsti dalla polizza)".



La polizza, inoltre, "comprende anche garanzie in caso di furto, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio, nonché nel caso ci sia la necessità di riprogrammare il volo eventualmente perso". © RIPRODUZIONE RISERVATA