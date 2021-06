algoWatt, approvati Piano risanamento e nuovo Piano stategico

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt ha approvato Piano di Risanamento, la sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento della società e della controllata Italeaf, le linee guida del piano industriale al 2024 e i risultati al 31 dicembre 2020.

Il Piano di Risanamento della esposizione debitoria di algoWatt e della controllante Italeaf e di riequilibrio della relativa situazione finanziaria e l'Accordo di Risanamento prevedono, fra l'altro, un aumento di capitale e l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di capitale, convertibili, ai termini e condizioni del relativo regolamento, in azioni ordinarie algoWatt di nuova emissione.



Quanto alle linee guida del nuovo Piano industriale, il nuovo posizionamento strategico della società, frutto del processo di riorganizzazione e razionalizzazione avviato nel corso del biennio 2018-2019 e divenuto operativo con la fusione tra TerniEnergia e Softeco del marzo 2020, prevede l'affermazione nel performante settore del Digitale, trasversalmente nei comparti Serviti IT e Software, con focus sulle GreenTech Solutions, chiave per la crescita sostenibile, e l'uscita dal settore Utility Rinnovabili, contraddistinta da attività capital intensive e da elevato livello di indebitamento.

I risultati dell'esercizio 2020 evidenziano Ricavi pari a 19,4 milioni (5,6 milioni al 31/12/2019), un EBITDA pari a 1,8 milioni (-3,5 milioni l'anno precedente) ed un risultato netto pari a Euro -3,5 milioni (-20,7 milioni nel 2019). Posizione Finanziaria Netta pari a 66,9 milioni (Euro 63,6 milioni, al 31/12/2019).